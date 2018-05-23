En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,04 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF" ve yüzde 0,02 ile "NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010797 -0,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016719 -0,04 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,010640 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011929 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

