FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,47 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,43 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046912 -1,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050741 -1,47 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017924 -1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111219 -1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078914 -1,38 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049100 -1,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104909 -1,38 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092679 -1,38 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018212 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062404 -1,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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