En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026667 -3,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021329 -2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041977 -1,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016873 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012671 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012619 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012620 -0,62 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013598 -0,61 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012337 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Hükümetten Merkez Bankası kararına ilk tepki!
Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı
Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?
İTO'dan döviz kuru kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum