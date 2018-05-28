En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,21 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026667 -3,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021329 -2,78 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041977 -1,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016873 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012671 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012619 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012620 -0,62 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013598 -0,61 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012337 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

