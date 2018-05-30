En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,95 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,05 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040669 -1,95 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028806 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025846 -1,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052412 -1,04 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018517 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070898 -0,97 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072987 -0,95 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064695 -0,93 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021920 -0,93 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,103381 -0,92(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

