En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 4,64 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028363 -5,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025453 -4,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018680 -4,44 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015323 -4,37 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019722 -4,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021770 -4,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020754 -4,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021153 -4,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012532 -4,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

