FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 14:41 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 5,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,16 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 4,64 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 4,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028363 -5,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025453 -4,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018680 -4,44 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015323 -4,37 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019722 -4,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021770 -4,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020754 -4,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021153 -4,19 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012532 -4,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu
Yerli ve yeni makine alan işletmelere destekYerli ve yeni makine alan işletmelere destek
Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Yerli ve yeni makine alan işletmelere destek

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Akkök Holding'ten 4.5 milyar liralık net satış ile devler liginde dört şirket 

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Varlık Barışı semineri düzenlendi

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.