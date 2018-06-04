En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,78 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,57 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017833 -1,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109259 -1,61 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048351 -1,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053734 -1,57 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091262 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103306 -1,57 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077760 -1,56 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018687 -1,54 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069092 -1,53 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025788 -1,52(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

