FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,18 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,18 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,09 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013611 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,09 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012411 -1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012605 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012934 -1,03 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012332 -1,01 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013143 -0,96 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013109 -0,94 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012488 -0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Türkiye'nin en değerli markası belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.