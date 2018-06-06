En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,40 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045514 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060430 -1,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052973 -1,40 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022302 -1,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031117 -1,32 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,095472 -1,29 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049057 -1,27 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053095 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068327 -1,25 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066463 -1,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

