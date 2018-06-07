En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,86 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,60 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024968 -1,96 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015344 -1,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019282 -1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013446 -1,54 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026263 -1,17 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012730 -1,05 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012219 -1,04 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010301 -1,02 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018335 -0,97 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012424 -0,96(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

