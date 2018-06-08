En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,55 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,23 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026244 -2,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028811 -1,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020166 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021383 -1,23 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012666 -1,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020982 -1,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020662 -1,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012667 -1,22 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019941 -1,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018886 -1,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

