En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,86 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF", yüzde 2,85 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047128 -2,86 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021905 -2,85 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100703 -2,85 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088963 -2,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075825 -2,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025968 -2,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048232 -2,70 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017052 -2,69 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095831 -2,66 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018205 -2,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

