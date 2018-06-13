En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,30 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044634 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021763 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100133 -1,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075399 -1,30 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046863 -1,30 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088462 -1,30 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025865 -1,28 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018143 -1,24 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018993 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059126 -1,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

