En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,94 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,85 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028627 -1,94 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065224 -1,87 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021160 -1,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092658 -1,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019632 -1,83 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063429 -1,82 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030104 -1,67 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016796 -1,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057533 -1,63 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051027 -1,56(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

