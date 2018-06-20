FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,04 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012119 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012225 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011948 -1,04 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012993 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011967 -1,03 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012479 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012393 -0,96 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011777 -0,96 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011952 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053031 -0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Çal'da dolu, tarımı vurduÇal'da dolu, tarımı vurdu
DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyuDSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Yeni pasaportlara Antalya'dan 2 fotoğraf

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

CHP'li başkandan patates ve soğanlı açıklama

Hepsiburada’dan KDV indirimi

Hepsiburada’dan KDV indirimi

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

TGSD: İhracat trenini bu kez kaçırmayacağız

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

TBB: Kullanılan çeklerin tutarı beş ayda yıllık yüzde 20 arttı

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

Altan Elmas: Konutta 2018 yılını rekor satışla kapatacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.