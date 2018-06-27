En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 2,75 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,66 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012180 -2,87 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012923 -2,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011914 -2,66 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012048 -2,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011925 -2,64 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012439 -2,61 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011749 -2,58 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012456 -2,41 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011739 -2,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012363 -2,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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