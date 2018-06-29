FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027648 -1,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019849 -1,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020870 -1,18 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012364 -1,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019685 -1,17 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019968 -1,17 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019467 -1,17 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020171 -1,17 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012372 -1,17 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021510 -1,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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