En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,15 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025517 -1,19 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021090 -1,15 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020174 -1,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019897 -1,14 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012497 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020065 -1,14 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020388 -1,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019676 -1,13 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021741 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020499 -1,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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