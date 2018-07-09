En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,03 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,00 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041352 -1,09 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018474 -1,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020492 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020901 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019867 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019701 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020884 -0,98 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012375 -0,98 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020189 -0,98 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021529 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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