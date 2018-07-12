En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,79 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF", yüzde 5,75 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 5,66 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,089763 -5,79 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020500 -5,75 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019039 -5,66 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016190 -5,63 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061279 -5,54 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063097 -5,54 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042747 -5,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056243 -5,50 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017126 -5,29 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,050421 -4,96(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

