En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,95 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023139 -2,72 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,088286 -1,95 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015881 -1,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024505 -1,84 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,028967 -1,83 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014640 -1,78 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011810 -1,77 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011526 -1,76 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012033 -1,72 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012529 -1,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ağrı’da 48 derece jeotermal sıcak su bulundu
200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam
Dolar ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte piyasalardaki son durum
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum