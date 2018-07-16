FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF", yüzde 0,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,011618-0,33Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,023096-0,19BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,062122-0,11Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060317-0,10AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055482-0,06Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018763-0,03Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019084-0,02Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016855-0,02Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,012621-0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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