En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,33 ile "Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF", yüzde 0,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,011618-0,33Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,023096-0,19BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,062122-0,11Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060317-0,10AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055482-0,06Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018763-0,03Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019084-0,02Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016855-0,02Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,012621-0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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