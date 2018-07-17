En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,81 ile "NN Hay. Em. Karma EYF", yüzde 0,80 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,79 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Karma EYF 0,083791 -0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026813 -0,80 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055045 -0,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,099699 -0,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016749 -0,63 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018649 -0,61 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,049400 -0,60 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,087965 -0,60 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020105 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059984 -0,55(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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