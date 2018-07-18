En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,47 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029778 -0,47 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089239 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023956 -0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032018 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,053404 -0,10 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052158 -0,09 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,053717 -0,09 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052384 -0,08 Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,013778 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045078 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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