En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,15 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,14 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021250 -2,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012587 -2,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020046 -2,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020213 -2,14 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020539 -2,13 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020328 -2,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019831 -2,10 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020865 -2,10 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012596 -2,09 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021918 -2,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

