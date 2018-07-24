En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026229 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088837 -0,86 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016123 -0,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029494 -0,69 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037272 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032283 -0,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039601 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030329 -0,61 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048263 -0,59 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072765 -0,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

