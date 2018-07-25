En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,90 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 3,69 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017089 -3,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016199 -3,69 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043212 -3,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056137 -3,41 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102117 -3,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090071 -3,33 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063402 -3,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,050698 -3,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019133 -3,25 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020615 -3,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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