En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,88 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027047 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089796 -1,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016688 -0,88 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015473 -0,86 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057476 -0,83 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016992 -0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048136 -0,82 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012689 -0,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020215 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020384 -0,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

