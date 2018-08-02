En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,56 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040861 -2,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019303 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030753 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027328 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012969 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,012721 -0,16 Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,013962 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012033 -0,10 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,034293 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Den. Değ. Gr. EYF 0,012299 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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