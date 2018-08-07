En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF", yüzde 1,68 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016529 -1,70 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017407 -1,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044092 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023257 -1,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015247 -1,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048001 -1,55 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016950 -1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029959 -1,53 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018941 -1,50 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022221 -1,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

