En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,76 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032905 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028958 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057015 -0,21 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051306 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,011658 -0,18 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065365 -0,16 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039694 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011373 -0,10 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018482 -0,06 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,022930 -0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

