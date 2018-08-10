En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF", yüzde 0,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYFF" ve yüzde 0,29 ile "Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047367 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,052148 -0,30 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,051155 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044017 -0,29 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050895 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041624 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,048128 -0,21 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,047662 -0,20 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,052913 -0,20 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049400 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

