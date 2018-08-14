En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,88 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 4,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010298 -4,88 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010470 -4,60 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010655 -4,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011502 -4,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011050 -4,17 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010530 -4,13 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011039 -4,10 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010867 -4,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010699 -3,98 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023866 -3,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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