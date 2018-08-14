FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 4,88 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,88 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 4,60 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 4,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010298 -4,88 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010470 -4,60 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010655 -4,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011502 -4,20 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011050 -4,17 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010530 -4,13 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011039 -4,10 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010867 -4,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010699 -3,98 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023866 -3,95(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERNeresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...Neresi olduğunu öğrenince... Tuvaletin böylesi...
Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyruktaTuristler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta
ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçteATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kaybettiren BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

TÜSİAD ve TOBB'dan ortak açıklama

TÜSİAD ve TOBB'dan ortak açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Haziran'da 2.5 trilyon lira kredi kullanıldı

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.