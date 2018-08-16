En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 6,96 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 6,91 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031357 -7,81 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024528 -6,96 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035906 -6,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015518 -6,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024990 -6,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024776 -6,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027067 -6,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015520 -6,80 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025725 -6,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025332 -6,76(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü
Ankaralı ilçe ABD'li zincirlere ruhsat vermeyecek
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Dolar ne kadar? 16 Ağustos dolar yorumları
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum