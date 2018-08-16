En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 7,81 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 6,96 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 6,91 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031357 -7,81 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024528 -6,96 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035906 -6,91 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015518 -6,88 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024990 -6,88 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024776 -6,87 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027067 -6,83 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015520 -6,80 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025725 -6,80 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025332 -6,76(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

