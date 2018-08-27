En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044851 -0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042241 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061268 -0,38 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056956 -0,37 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059157 -0,37 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083478 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,034172 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054742 -0,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081712 -0,31 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055675 -0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

