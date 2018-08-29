En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,65 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 4 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,010779-0,65Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,018479-0,12Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,012653-0,08AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF0,044561-0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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