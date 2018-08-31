En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,99 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050443 -1,23 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016195 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055831 -0,99 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090905 -0,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101152 -0,94 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016941 -0,93 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,099427 -0,91 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046512 -0,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087823 -0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074977 -0,90(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır. )

