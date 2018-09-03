En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 1,12 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016646 -1,74 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010520 -1,67 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081249 -1,12 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011948 -0,98 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016037 -0,98 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017241 -0,95 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014856 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055378 -0,81 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080822 -0,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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