En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,98 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,86 ile "Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016131 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055686 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,099875 -0,86 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088222 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046724 -0,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075375 -0,85 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090656 -0,82 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019249 -0,82 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020781 -0,82 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063676 -0,80(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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