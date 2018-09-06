En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,77 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034183 -1,34 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038340 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029822 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019173 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017657 -0,50 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016660 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023800 -0,46 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081261 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049107 -0,43 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017349 -0,43(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

