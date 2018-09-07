En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,30 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,29 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109856 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033739 -1,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020908 -1,29 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043696 -1,08 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027844 -0,93 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026842 -0,93 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029295 -0,92 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016795 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027077 -0,92 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026552 -0,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

