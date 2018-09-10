En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,66 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,63 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026111 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026635 -1,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026405 -1,63 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016522 -1,63 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026792 -1,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026980 -1,62 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028821 -1,62 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016521 -1,60 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027832 -1,59 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027405 -1,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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