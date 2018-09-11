En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,27 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,00 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024348 -2,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042149 -2,27 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016448 -2,00 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029325 -1,87 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015104 -1,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015873 -1,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049883 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018768 -1,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,073902 -1,73 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045823 -1,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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