En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,32 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010444 -1,43 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010746 -1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010988 -1,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011420 -1,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011142 -1,28 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036798 -1,27 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011339 -1,23 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010938 -1,21 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011387 -1,21 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011704 -1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'
Keskinoğlu konkordato süresini uzattı
Dolar güne nasıl başladı? 12 Eylül dolar kuru ve dolar yorumları
Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum