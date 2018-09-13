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En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,35 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042010 -1,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016199 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025890 -1,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026459 -1,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026123 -1,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028264 -1,03 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039443 -1,03 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026886 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026418 -1,02 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016208 -1,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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