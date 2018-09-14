En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,36 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,23 ile "NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,018182-0,41Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,039302-0,36NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF0,032709-0,23MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,013755-0,06Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,015151-0,05Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF0,016208-0,02Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,016482-0,02Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,014045-0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

