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En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 14:39 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 4,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 4,51 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 4,49 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,015498 -4,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024766 -4,51 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025321 -4,49 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024992 -4,47 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024515 -4,47 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027059 -4,43 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025186 -4,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025310 -4,37 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026166 -4,37 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025756 -4,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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