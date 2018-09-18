En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,28 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010954 -1,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011591 -1,30 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011869 -1,28 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024974 -1,25 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010973 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011264 -1,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011414 -1,16 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011833 -1,14 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011835 -1,11 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016940 -1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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