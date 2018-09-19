En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF" ve yüzde 0,40 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010894 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013408 -0,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,041603 -0,40 NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF 0,033400 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,011969 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,011586 -0,29 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049410 -0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013571 -0,27 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,047760 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041023 -0,26(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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