En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,58 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039554 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020479 -0,63 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052747 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047941 -0,51 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068701 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065688 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040083 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031818 -0,41 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036885 -0,41 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060683 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

