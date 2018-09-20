FİNANS

En fazla kaybettiren BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,58 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039554 -0,75 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020479 -0,63 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052747 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047941 -0,51 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068701 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065688 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040083 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031818 -0,41 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036885 -0,41 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060683 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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