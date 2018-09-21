En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,14 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,13 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017356 -1,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020696 -1,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014236 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025117 -0,90 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015591 -0,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016029 -0,69 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051424 -0,68 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025623 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025850 -0,68 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026191 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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